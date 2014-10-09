Кудрявцева не уточнила, что именно произошло.

Телеведущая Лера Кудрявцева попала в реанимацию. Об этом она сообщила в своём Instagram-аккаунте.

На видеозаписи видно, как телеведущая лежит в палате. Она рассказала подписчикам, что врачи начали комплексное обследование. По словам Кудрявцевой, испугалась она прилично. Медики рекомендовали телеведущей больше отдыхать. По предварительным данным, у неё стресс. Врачи уже проверили сердце и сделали КТ легких. С утра телеведущая будет дальше проходить обследование.

Надо больше отдыхать, потому что физика даёт сбой. Накопленная усталость. Лера Кудрявцева, телеведущая

Затем телеведущая опубликовала в соцсети свой ужин.

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Видео: Instagram/leratv