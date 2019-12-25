Чон Се Гюн заявил об угрозе четвертой волны коронавируса в стране.

В Южной Корее заявили, что эта неделя станет критической для страны в борьбе с пандемией. Глава кабинета министров Чон Се Гюн в рамках выступления на заседании Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, ЧС и катастрофами рассказал коллегам, что власти могут принять решение о новом локдауне.

Нас беспокоит ощущение надвигающегося кризиса, связанного с быстрым распространением коронавируса в столичном регионе. События текущей недели определят, охватит ли страну четвертая волна заболеваемости или же постепенно начнется возвращение к нормальной жизни. Чон Се Гюн, глава Южнокорейского правительства

Чиновник призвал население страны, которые жалуются на недомогание, немедленно сдать анализ на коронавирус. Он напомнил об обязательном выполнении условий по социальному дистанцированию. Власти страны боятся распространения четвертой волны инфекции, так как число новых пациентов вторую неделю подряд неукоснительно растет. Ежедневно прирост составляет более 500 зараженных. Правительство не исключает введения новых жестких карантинных мер.

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