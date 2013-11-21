В Москву также может приехать премьер-министр Сеула Чон Се Гюн.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров пригласил главу МИД Южной Кореи в Россию. Об этом министр заявил на итоговой пресс-конференции в Сеуле. Она была собрана после встречи с коллегой Чон Ый Ёном. Чиновник отметил, что стороны подтвердили намерение развивать дипломатическое сотрудничество. Уже сейчас между странами существует разветвленная сеть контактов на различных уровнях.

Переговоры были весьма полезными и своевременными.Рассчитываю на продолжение наших контактов в рамках визита господина министра в Москву, я передал ему соответствующее приглашение….дальнейшему углублению будет способствовать подписанный только что план обменов между внешнеполитическими ведомствами на текущий и следующий годы. Сергей Лавров, глава МИД РФ

В МИД РФ добавили, что приглашение посетить Россию также направлено в адрес премьер-министра Южной Кореи Чон Се Гюна. Чиновник может присутствовать на международном форуме "Открытые инновации", который пройдет осенью в Москве.

Россия и Южная Корея планируют создать совместный инвестфонд.

Видео: МИД России