Россия и Южная Корея планируют создать совместный инвестфонд

Объем фонда будет включать до 1 млрд долларов.

Россия и Южная Корея планируют создать совместный инвестиционный фонд. Об этом главы внешнеполитических ведомств сообщили на итоговой пресс-конференции в Сеуле. Сергей Лавров объяснил после переговоров с Чон Ый Ёном, что проект подразумевает объем вложений в объеме до одного миллиарда долларов.

Осуществляются или готовятся к реализации масштабные проекты по инвестиционному сотрудничеству на Дальнем Востоке и в арктической зоне РФ. Ведутся переговоры о создании российско-корейского инвестиционного фонда объемом до 1 миллиарда долларов. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Российский министр подчеркнул, что вопрос инвестфонда станет темой для обсуждений на предстоящем заседании совместной комиссии РФ и Южной Кореи по сотрудничеству в сферах науки, технологиям и экономике. Мероприятие запланировано на 2021 год. Оно пройдет в Сеуле.

Сеул оценил роль России в урегулировании на Корейском полуострове.

Видео: МИД России