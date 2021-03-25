Лавров назвал Южную Корею важным партнером России в Азиатско-Тихоокеанском регионе

В МИД РФ оценили сотрудничество с Южной Кореей.

Российский глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал Южную Корею важным и перспективным партнером России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом чиновник заявил коллегам. Он пообщался с главой МИД Сеула Чон Ый Ёном. По мнению дипломата, отношения между странами двигаются по восходящей траектории, увеличиваются показатели товарооборота, число туристов.

В рамках регулярных контактов между нашими президентами, главами правительств устанавливаются новые амбициозные цели развития наших отношений по всем азимутам. Рассчитываю, что сегодня мы рассмотрим и торгово-экономические дела, и гуманитарные контакты, а также обменяемся мнениями по ключевым международным и региональным проблемам с акцентом, как вы и сказали, на ситуацию на Корейском полуострове. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Министр уверен, что при объединении усилий Москва и Сеул смогут одержать победу над коронавирусом. Лавров оценил как позитивный пример, что Южная Корея заявила о налаживании производства "Спутник V" на территории страны.

Лавров: Россия ценит настрой немецкого бизнеса на сотрудничество.

Видео: МИД России