Лавров: Москва и Сеул нацелены реализовать программу "Девять мостов"

Глава МИД России рассказал об отношениях с Южной Кореей.

Российский министр внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что Москва и Сеул нацелены реализовать инвестиционную программу "Девять мостов". Об этом чиновник сообщил в интервью южнокорейским журналистам. Спикер заметил, что отношения сторон "очень молодые", но за последние 30 лет они смогли добиться серьезного прогресса.

Возлагаем большие надежды на претворение в жизнь концепции "Девять мостов", предполагающей развитие наших связей в приоритетных областях экономики….У нас далекоидущие, перспективные планы. Лидеры наших стран в свое время определили задачу довести объем двустороннего товарооборота до $30 млрд в год, а взаимные поездки граждан - до 1 млн человек в год. Сергей Лавров, глава МИД РФ

В МИД РФ добавили, что из-за пандемии пришлось затормозить в достижении поставленных задач. Однако план "Девяти мостов" будет реализован. Он предусматривает активное привлечение инвестиций на Дальний Восток. Особое внимание в регионе будет уделяться развитию проектов, связанных с энергетикой, транспортной инфраструктурой, судостроением, медициной.

Видео: МИД России