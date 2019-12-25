Лавров: Россия ценит настрой немецкого бизнеса на сотрудничество

Российский глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о том, что Россия ценит настрой немецкого бизнеса на сотрудничество. О этом чиновник заявил в приветственном слове перед участниками ежегодного собрания российско-немецкой внешнеторговой палаты. В МИД подчеркнули, что готовы оказывать поддержку предпринимателям.
Несмотря на непростую ситуацию в Европе, Германия остается в числе ключевых экономических партнеров России. Ценим готовность немецкого бизнеса к совместной работе, присущий ему прагматизм и конструктивный настрой. Со своей стороны готовы и далее оказывать предпринимательскому сообществу необходимое содействие.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
Лавров напомнил собравшимся коллегам, что ФРГ и Россия плодотворно сотрудничают по энергетическим вопросам, что способствует энергобезопасности не только Берлина, то и всего европейского региона.
Боррель назвал Россию опасным соседом.
Фото: МИД России
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