В МИД представили приветственное слово главы дипломатического ведомства перед предпринимателями внешнеторговой палаты.

Российский глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о том, что Россия ценит настрой немецкого бизнеса на сотрудничество. О этом чиновник заявил в приветственном слове перед участниками ежегодного собрания российско-немецкой внешнеторговой палаты. В МИД подчеркнули, что готовы оказывать поддержку предпринимателям.

Несмотря на непростую ситуацию в Европе, Германия остается в числе ключевых экономических партнеров России. Ценим готовность немецкого бизнеса к совместной работе, присущий ему прагматизм и конструктивный настрой. Со своей стороны готовы и далее оказывать предпринимательскому сообществу необходимое содействие. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров напомнил собравшимся коллегам, что ФРГ и Россия плодотворно сотрудничают по энергетическим вопросам, что способствует энергобезопасности не только Берлина, то и всего европейского региона.

Боррель назвал Россию опасным соседом.

Фото: МИД России