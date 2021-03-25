Сеул оценил роль России в урегулировании на Корейском полуострове

Чон Ый Ён провел переговоры с Сергеем лавровым по вопросу денуклеаризации региона.

Южная Корея оценила роль России в урегулировании на Корейском полуострове. Об этом по итогам переговоров с российским министром внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым журналистам сообщил глава МИД Сеула Чон Ый Ён. Чиновник также отметил позицию Москвы по вопросу полной денуклеаризации региона.

Корейская сторона высоко оценивает ряд предложений правительства России по установлению прочного мира, а также неизменную поддержку в укреплении межкорейских отношений и мирного процесса на Корейском полуострове. Мы выразили надежду на конструктивную роль России в этом вопросе и в дальнейшем. Чон Ый Ён, глава МИД Южной Кореи

В МИД Южной Кореи высказали озабоченность запуском из Северной Кореи снаряда, напоминающего специалистам баллистическую ракету малой дальности. Инцидент зафиксирован утром 25 марта. Сергей Лавров и Чон Ый Ён подтвердили намерения о неизменной поддержке усилий, направленных на то, чтобы Корейский полуостров был свободен от ядерного оружия.

Видео: МИД России

