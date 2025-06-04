На выборах президента Южной Кореи победил Ли Чжэ Мён

Победу одержал представитель Демократической партии, обогнав политического оппонента из правящего в стране движения.

Кандидат в президенты Республики Корея от Демократической партии "Тобуро" Ли Чжэ Мён победил на выборах главы государства.Политик набрал 49,4 процента голосов избирателей по результатам обработки всех 100 процентов бюллетеней. Соответствующие сведения предоставили специалисты из местной Центральной избирательной комиссии. Ранее, по итогам обработки примерно 95 процентов бюллетеней южнокорейские СМИ уже заявили аудитории о том, что победа Ли Чжэ Мёна обеспечена. Они уточнили, что число оставшихся бюллетеней не превышало разницы, которая достигнута между двумя ведущими кандидатами.

Известно, что представитель правящей в стране консервативной партии "Гражданская сила" Ким Мун Су по итогам обработки 100 процентов бюллетеней набрал 41,1 процент голосов. Южнокорейские издания указывали, что срок должностных полномочий Ли Чжэ Мёна начнется в момент, когда избранного президента на пленарном заседании объявит председатель ЦИК.

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Фото: YouTube / YTN