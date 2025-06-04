Швентек повторила рекордную победную серию на "Ролан Гаррос"

Теннисистка вышла в полуфинал турнира.

Польская теннисистка Ига Швентек повторила рекордную победную серию в матчах Открытого чемпионата Франции. Об этом сообщает портал Opta Ace.

В четвертьфинале турнира пятая ракетка мира обыграла украинскую спортсменку Элину Свитолину со счетом 6:1, 7:5. Эта победа стала 26-й подряд для Швентек на "Ролан Гаррос". Аналогичное достижение было у американки Серены Уильямс.В полуфинале турнира спортсменка сыграет против белоруски Арины Соболенко.

Ранее мы сообщали, что Джокович одержал сотую победу на "Ролан Гаррос".

Видео: X / Roland Garros