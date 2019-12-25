Появились подробности крушения военного самолета в Южной Корее

На борту патрульного самолета P-3 могли находиться четыре человека.

Самолет Военно-морских сил Южной Кореи потерпел крушение. Трагедия зафиксирована на территории округа Намгу в городе Пхохан. Соответствующей информацией с подписчиками поделились журналисты из новостного издания "Ренхап" со ссылкой на пожарных, правоохранительные структуры и администрацию. В СМИ говорится о том, что борт упал в горах примерно в 13.52 часов дня по местному времени (в 7:52 утра 29 мая по времени Москвы). По данным очевидца событий, с места крушения поднимается дым. По информации от республиканского агентства Newsis, самолет относился к ВМС Южной Кореи. Дополнительно сообщается, что в воздушном судне могли находиться четыре человека.

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