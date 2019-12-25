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Великобритания хочет заставить РФ "ощутить реальные последствия" ее "враждебных" действий
Сегодня, 10:36
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lesjasap

Великобритания хочет заставить РФ "ощутить реальные последствия" ее "враждебных" действий

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Доминик Рааб призовет НАТО противодействовать России.

Великобритания хочет заставить РФ "ощутить реальные последствия" ее "враждебных" действий. б этом говорится в распространенном сообщение внешнеполитического ведомства королевства. Дипломаты заявили, что министр Доминик Рааб призовет союзников по Североатлантическому альянсу к противостоянию Москве.

Глава МИД призовет союзников по НАТО сделать так, чтобы она ощутила реальные последствия своей враждебной деятельности. Он выступит с данным призывом на министерской встрече НАТО по России, которая пройдет 24 марта в рамках двухдневного саммита в Брюсселе. Это будет первая личная встреча министров стран НАТО более чем за год.

сообщение МИД Великобритании

В ведомстве подчеркнули, что Рааб подробно расскажет союзникам о российской угрозе, агрессии, и использованию Кремлем разрушительных технологий, которые угрожают демократическим ценностям и открытым обществам всего мира. В частности, в докладе министр будет поднят вопрос создания ракетных систем, способных уходить от обычных средств ПВО, вопрос дезинформации о коронавирусе и вопрос вмешательства в американские выборы.

В Британии объяснили наращивание своего ядерного потенциала.

Фото: Pixabay.com

Теги: великобритания, доминик рааб, мид, нато
Категории: Новости России, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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