Доминик Рааб призовет НАТО противодействовать России.

Великобритания хочет заставить РФ "ощутить реальные последствия" ее "враждебных" действий. б этом говорится в распространенном сообщение внешнеполитического ведомства королевства. Дипломаты заявили, что министр Доминик Рааб призовет союзников по Североатлантическому альянсу к противостоянию Москве.

Глава МИД призовет союзников по НАТО сделать так, чтобы она ощутила реальные последствия своей враждебной деятельности. Он выступит с данным призывом на министерской встрече НАТО по России, которая пройдет 24 марта в рамках двухдневного саммита в Брюсселе. Это будет первая личная встреча министров стран НАТО более чем за год. сообщение МИД Великобритании

В ведомстве подчеркнули, что Рааб подробно расскажет союзникам о российской угрозе, агрессии, и использованию Кремлем разрушительных технологий, которые угрожают демократическим ценностям и открытым обществам всего мира. В частности, в докладе министр будет поднят вопрос создания ракетных систем, способных уходить от обычных средств ПВО, вопрос дезинформации о коронавирусе и вопрос вмешательства в американские выборы.

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