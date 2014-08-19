Кремль опроверг "блуждание" российских войск на границе с Украиной

Песков отметил, что российская армия может передвигаться по территории России там, где посчитает нужным.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что российские военные передвигаются по Ростовской области на автомобилях с заклеенными номерами. Об этом он сообщил агентству ТАСС.

Песков сообщил, что Российская Федерация не несет угрозы для мирового сообщества, включая Украину. Также он подчеркнул, что страна "очень внимательно относится к собственной безопасности".

Никто не блуждал и не блуждает, и российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, в которых считает нужным, в том виде, в котором считает нужным для обеспечения безопасности. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Напомним, ранее расследовательская группа Conflict Intelligence Team заявила о массовом перемещении российских военных в Ростовскую область. Согласно опубликованным данным, некоторые автомобили были замечены с закрашенными номерами.

Ранее Песков заявил, что Кремль сожалеет о возможности разрыва всех отношений с Украиной.

Фото: Piter.tv