Песков: Путин не позволит США говорить с Россией с позиции силы

По его словам, руководство страны никому не позволит так разговаривать с ней.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью газете "Аргументы и факты", что Москва не позволит США говорить с ней "с позиции силы".

По словам Пескова, сегодня в администрации президента США "как мантру" повторяют слова о том, что со всеми будет вестись диалог с позиции силы, но никто из руководства РФ не будет позволять кому бы то ни было еще так разговаривать.

Не хотелось бы говорить об экстремальных сценариях. Но никто не будет позволять Америке говорить с Россией с позиции силы. Это невозможно. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Также пресс-секретарь президента рассказал о возможности разрыва дипломатических отношений с США. По его словам, надо не позволять отношениям России и США "скатываться дальше по наклонной".

Ранее Австралия объявила о новых антироссийских санкциях из-за Крымского моста.

Фото: kremlin.ru