Австралия объявила о новых антироссийских санкциях из-за Крымского моста. Об этом журналистам рассказала глава МИД Марин Пейн. В заявлении министра внешнеполитического ведомства говорится о том, что ограничения коснутся одного физического лица и четырех организаций из РФ. Эти лица связаны со строительством и эксплуатацией железнодорожной переправы.
Австралия ввела адресные финансовые санкции и запрет на поездки против одного россиянина и четырех российских компаний, связанных со строительством и эксплуатацией железнодорожной части Крымского моста.
заявление Мариз Пейн, глава МИД Австралии
В тексте документа уточняется, что проект Крымского моста является российской попыткой укрепить влияние и усилить контроль над оккупированной территорией полуострова. В Австралии обвинили россиян и компании в намерении "узаконить" действия Кремля в отношении аннексированного региона.
В Австралии два человека погибли при крушении легкого самолета.
Фото: Pixabay.com
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