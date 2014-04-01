В МИД объяснили, что считают действия Москвы попыткой усиления контроля на полуострове.

Австралия объявила о новых антироссийских санкциях из-за Крымского моста. Об этом журналистам рассказала глава МИД Марин Пейн. В заявлении министра внешнеполитического ведомства говорится о том, что ограничения коснутся одного физического лица и четырех организаций из РФ. Эти лица связаны со строительством и эксплуатацией железнодорожной переправы.

Австралия ввела адресные финансовые санкции и запрет на поездки против одного россиянина и четырех российских компаний, связанных со строительством и эксплуатацией железнодорожной части Крымского моста. заявление Мариз Пейн, глава МИД Австралии

В тексте документа уточняется, что проект Крымского моста является российской попыткой укрепить влияние и усилить контроль над оккупированной территорией полуострова. В Австралии обвинили россиян и компании в намерении "узаконить" действия Кремля в отношении аннексированного региона.

В Австралии два человека погибли при крушении легкого самолета.

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