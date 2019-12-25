В нацпарке Кейп-рейндж на самолете разбились два человека.

В Австралии два человека погибли при крушении легкого самолета. Об этом рассказали местные журналисты с новостного портала 9News. По данным источника, инцидент произошел на территории национального парка Кейп-рейндж, вблизи от города Эксмут в штате Западная Австралия.

Эксперты рассказали, что упавший борт вылетел из порта Эксмута. Его поиски начались вечером 3 марта, когда самолет не вернулся вовремя на аэродром. Экипаж перестал выходить на связь с диспетчером. Ночью специалисты обнаружили обломки корпуса воздушного судна в каньоне.

Известно, что жертвами трагедии стали пилот и пассажир. Они скончались сразу после падения. В настоящее время о личностях погибших не говорится. Ведется расследование по причинам и обстоятельствам крушения.

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