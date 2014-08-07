В финале турнира она обыграла американку Дженнифер Брэди.

Японская теннисистка Наоми Осака второй раз в карьере стала победительницей Australian Open. В финале Открытого чемпионата Австралии спортсменка обыграла на корте американку Дженнифер Брэди. Встреча завершилась с результатом 6:4, 6:3 в пользу 23-летней Осаки.

В настоящее время Осака находится на третьем месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Под эгидой организации она завоевала шесть титулов. Осака также победила в Открытом чемпионате Австралии в 2019 году.

Американце Брэди 25 лет, она находится на 24-ом месте в рейтинге WTA. Теннисистке удалось выиграть один турнир под эгидой организации.

Касаткина стала победительницей теннисного турнира в Мельбурне.

Видео: Youtube/Eurosport Россия