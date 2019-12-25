Касаткина стала победительницей теннисного турнира в Мельбурне

Россиянка выиграла у чешки Марии Боузковой.

Россиянка Дарья Касаткина стала победительницей турнира Женской теннисной ассоциации в Мельбурне. В финальном матче 23-летняя спортсменка выступала против чешки Марии Боузковой. Игра завершилась со счетом 4:6, 6:2, 6:2 в пользу 75-ой ракетки мира.

Напомним, что на счету Касаткиной уже есть три титула, которые она завоевала под эгидой WTA. За последние два с половиной года для теннисистки выигрыш стал первым в рамках Ассоциации. Дважды россиянка доходила до четвертьфинала турниров серии Большого шлема. Сейчас в мировом рейтинге теннисистка располагается на 50-ой позиции.

Напомним, что предыдущая победа Касаткиной была в октябре 2018 года, когда она победила в Кубке Кремля. В 2021 году в турнире Женской теннисной ассоциации призовой фонд составил 235,2 тысяч долларов.

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