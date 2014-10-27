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Рам и Солсбери выиграли Australian Open в парном разряде
Сегодня, 9:01
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lesjasap

Рам и Солсбери выиграли Australian Open в парном разряде

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В финале турнира они обыграли Джейми Маррея и Бруно Соареса.

Теннисисты Раджив Рам и Джо Солсбери выиграли Australian Open в парном разряде. Американец и британец обыграли на корте соперников британца Джейми Маррея и бразильца Бруно Соареса. Встреча завершилась в пользу первой команды со счетом  6:4, 7:6 (7:2)

Напомним, что 36-летний Рама и 28-летний Солсбери выиграли Открытый чемпионат Австралии уже во второй раз. Сейчас американец находится на 15 месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов в парном разряде. Для него титул в 2021 году под эгидой АТР стал 22 по счету. Солсбери располагается на 12-ой позиции, он завоевал седьмой в карьере под эгидой АТР.

35-летний Маррей и 38-летний Соарес являются победителями двух турниров серии Большого шлема в парном разряде. В 2016 году они выиграли в Открытом чемпионате Австралии, а также в Открытом чемпионате США.

Карацев проиграл Джоковичу в полуфинале Australian Open.

Фото: Pixabay.com

Теги: australian open, теннис, турнир большого шлема
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Спорт,

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