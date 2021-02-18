Карацев проиграл Джоковичу в полуфинале Australian Open

В финале серб сразится с Даниилом Медведевым или Стефаносом Циципасом.

Российский теннисист Аслан Карацев проиграл первой ракетке мира Новаку Джоковичу в полуфинале Australian Open. Спортсмен уступил в трех сетах. Игра завершилась со счетом 3:6, 4:6, 2:6 в пользу серба. Матч продолжался 1 час 53 минуты.

Напомним, что в настоящее время в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов Карацев находится на 114 месте. Он впервые выступил в основной сетке турнира серии Большого шлема. ранее россиянин не мог преодолеть квалификацию.

В финале соревнования Джокович сыграет против победителя матча между россиянином Даниилом Медведевым и греком Стефаносом Циципасом. Игра запланирована на 19 февраля.

Осака обыграла Серену Уильямс и вышла в финал Australian Open.

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