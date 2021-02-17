Медведев обыграл Рублева и вышел в полуфинал Australian Open

Россиянин сыграет на поле с испанцем Рафаэлем Надалем.

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл соотечественника Андрея Рублева на Открытом Чемпионате Австралии. Игра завершилась со счетом 7:5, 6:3, 6:2 в пользу 25-летнего Медведева. В результате спортсмен вышел в полуфинал Australian Open.

Напомним, что для Медведева и Рублева данный матч стал пятым друг с другом. Во всех играх победу одерживал Медведев. Он не проиграл Рублеву ни одного сета. В полуфинале 19 февраля спортсмен выйдет на корт против испанца Рафаэля Надаля.

В настоящее время Даниил медведев находится на четвертом месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Под эгидой организации он завоевал девять титулов. В полуфинале Открытого чемпионата Австралии он сыграет впервые.

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Видео: YouTube / Auto Dz