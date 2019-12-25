Дарья Касаткина вышла в полуфинал теннисного турнира в Мельбурне

Россиянка обыграла хорватку Петру Мартич.

Дарья Касаткина вышла в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мельбурне. Спортсменка обыграла на корте хорватку Петру Мартич в рамках четвертьфинала соревнования. Встреча завершилась с результатом 6:0, 6:4 в пользу 23-летней россиянки. В полуфинале Касаткина выйдет против Даниэль Роуз Коллинс из США.

В настоящее время Дарья Касаткина является 75-ой ракеткой мира. Она имеет два титула под эгидой WTA. Дважды теннисистка доходила до четвертьфиналов турниров серии Большого шлема. Петре Мартич 30 лет. Она находится на 19-ой позиции рейтинга WTA.

Напомним, что призовой фонд турнира в Мельбурне в 2021 году составляет 235,2 тысяч долларов.

Россиянин Карацев вышел в полуфинал Australian Open.

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