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Дарья Касаткина вышла в полуфинал теннисного турнира в Мельбурне
Сегодня, 8:14
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lesjasap

Дарья Касаткина вышла в полуфинал теннисного турнира в Мельбурне

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Россиянка обыграла хорватку Петру Мартич.

Дарья Касаткина вышла в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мельбурне. Спортсменка обыграла на корте хорватку Петру Мартич в рамках четвертьфинала соревнования. Встреча завершилась с результатом 6:0, 6:4 в пользу 23-летней россиянки. В полуфинале Касаткина выйдет против Даниэль Роуз Коллинс из США.

В настоящее время Дарья Касаткина является 75-ой ракеткой мира. Она имеет два титула под эгидой WTA. Дважды теннисистка доходила до четвертьфиналов турниров серии Большого шлема. Петре Мартич 30 лет. Она находится на 19-ой позиции рейтинга WTA. 

Напомним, что призовой фонд турнира в Мельбурне в 2021 году составляет 235,2 тысяч долларов.

Россиянин Карацев вышел в полуфинал Australian Open.

Фото: Pixabay.com

Теги: wta, дарья касаткина, женская теннисная ассоциация, мельбурн, теннис
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, Спорт,

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