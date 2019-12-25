Касаткина обыграла Павлюченкову и вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Мельбурне

В четвертьфинале турнира WTA россиянка сыграет против хорватки.

Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла свою соотечественницу Анастасию Павлюченкову и вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Мельбурне. Спортсменка вышла в четвертый круг турнира Женской теннисной ассоциации в австралийском городе Мельбурн.

Игра завершилась с результатом 2:6, 6:1, 6:4 в пользу 23-летней Касаткиной. В четвертьфинале россиянка выступит против Петры Мартич из Хорватии. На данный момент Дарья является 75-ой ракеткой мира. Она дважды завоевывала титул WTA, а также два раза доходила до четвертьфиналов серии турнира Большого шлема.

Анастасия Павлюченкова занимает 39-е место в рейтинге WTA с 12 титулами под эгидой организации. В турнирах серии Большого шлема она шесть раз доходила до четвертьфинала.

Теннисист Хачанов не сумел выйти в четвертый круг Australian Open.

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