Теннисист Хачанов не сумел выйти в четвертый круг Australian Open

Россиянин проиграл в матче против итальянца Маттео Берреттини.

Российский теннисист Карен Хачанов не сумел выйти в четвертый круг Australian Open (Открытого чемпионата Австралии). В рамках третьего тура спортсмен уступил на корте итальянцу Маттео Берреттини. Игра завершилась с результатом 7:6 (7:1), 7:6 (7:5), 7:6 (7:5). В новом туре иностранец встретится с греком Стефаносом Циципасом.

Напомним, что Карену Хачанову 24 года. Он находится на 20 позиции рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов. Под эгидой организации АТР он смог завоевать четыре титула. В рамках соревнований серии Большого шлема лучшим итогом спортсмена стал выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции в 2019 году. На Australian Open в 2019 и 2020 годах он доходил до третьего круга.

Его оппонент Берреттини располагается на 10-й строчке мирового рейтинга. На его счету три победы на турнирах ATP. В 2019 году теннисист смог выйти в полуфинал Открытого чемпионата США.

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