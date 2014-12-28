Хачанов повторил свой лучший результат на Australian Open

Российский спортсмен Карен Хачанов повторил свой лучший результат на Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open). Он смог обыграть литовца Ричардаса Беранкиса во втором круге соревнования. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4, 6:4. В следующий раз 24-летний спортсмен выйдет против победители матча между Маттео Берреттини из Италии и Томашом Махачем из Чехии.
В настоящее время Хачанов располагается на 20-й строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов. У теннисиста получилось завоевать четыре титула под эгидой АТР. В состязаниях серии Большого шлема он доходил только до четвертьфинала Открытого чемпионата Франции в 2019 году (2019). В рамках Australian Open он доходил до третьего круга соревнований в 2019 и 2020 годах.
Александрова сыграет с первой ракеткой мира Барти в третьем круге Australian Open.
Фото: Pixabay.com
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