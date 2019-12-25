Российская теннисистка смогла одолеть на корте чешку Барбору Крейчикову.

Российская теннисистка Екатерина Александрова сыграет с первой ракеткой мира Барти в третьем круге Australian Open. Спортсменке удалось во втором этапе соревнования Открытого чемпионата Австралии по теннису обойти на корте Барбору Крейчикову из Чехии. Игра завершилась с результатом 6:3, 7:6 (7:4).

Александрова имеет 29-й номер посева на Australian Open. Она выйдет против лидера рейтинга в Женской теннисной ассоциации Эшли Барти из Австралии. Соперницы будут играть друг с другом впервые.

Напомним, что россиянке 26 лет, она в пятый раз принимает участие в Australian Open. В 2020 году она смогла дойти только до третьего круга. Данный результат для нее является лучшим в турнирах серии Большого шлема. В активе теннисистки значится одна победа в соревновании под эгидой WTA.

Рублев вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису.

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