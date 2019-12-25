Первая ракетка России Александрова вышла во второй круг Australian Open

Россиянка обошла на корте итальянку Мартину Тревизан.

Первая ракетка России Екатерина Александрова вышла во второй круг Australian Open. Состязание является первым в сезоне турнира серии Большого шлема. В матче теннисистка обошла итальянку Мартину Тревизан со счетом 6:3, 6:4.

Напомним, что Екатерине Александровой 26 лет. В настоящее время она занимает 32-ую позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации. Ее оппонентка занимает 89-ое место. Россиянка уже в пятый раз участвует в турнире в Австралии. В 2020 году она вылетела в третьем раунде.

В рамках Australian Open-2021 теннисистка в следующий раз сыграет с победительницей матча между китаянкой Чжэн Сайсай или чешкой Барборой Крейчиковой.

Даниил Медведев победил в матче первого круга Australian Open.

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