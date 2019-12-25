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Первая ракетка России Александрова вышла во второй круг Australian Open
Сегодня, 8:59
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lesjasap

Первая ракетка России Александрова вышла во второй круг Australian Open

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Россиянка обошла на корте итальянку Мартину Тревизан.

Первая ракетка России Екатерина Александрова вышла во второй круг Australian Open. Состязание является первым в сезоне турнира серии Большого шлема. В матче теннисистка обошла итальянку Мартину Тревизан со счетом 6:3, 6:4. 

Напомним, что Екатерине Александровой 26 лет. В настоящее время она занимает 32-ую позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации. Ее оппонентка занимает 89-ое место. Россиянка уже в пятый раз участвует в турнире в Австралии. В 2020 году она вылетела в третьем раунде.

В рамках Australian Open-2021 теннисистка в следующий раз сыграет с победительницей матча между китаянкой Чжэн Сайсай или чешкой Барборой Крейчиковой.

Даниил Медведев победил в матче первого круга Australian Open.

Фото: Pixabay.com

Теги: australian open, австралия, екатерина александрова, теннис, турнир большого шлема
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, Спорт,

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