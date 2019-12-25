Он обыграл канадца Вашека Поспишила.

Даниил Медведев победил в матче первого круга Australian Open. Это состязание считается первым в турнире серии Большого шлема. Оппонентом российского спортсмена стал канадец Вашек Поспишил. Игра завершилась со счетом 6:2, 6:2, 6:4. Во втором круге теннисист из РФ сыграет с победителем матча испанцем Роберто Карбальес-Баэна или венгром Аттилой Балажем.

В настоящее время 24-летний Медведев занимает четвертое место в списке Ассоциации теннисистов-профессионалов. Его лучшим результатом в турнире Большого шлема считается выход в финал Открытого чемпионата США в 2019 году. В 2020 году на Australian Open он дошел до четвертого круга. Оппонент россиянина 30-летний Поспишил идет на 63-ом месте в рейтинге ATP.

Напомним, что Australian Open завершится 21 февраля. Действующим чемпионом является первая ракетка мира серб Новак Джокович.

Андрей Рублев вышел во второй круг Australian Open.

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