Сборная России по теннису вышла в финал Кубка АТР

Даниил Медведев обыграл немца Александра Зверева.

Сборная России по теннису вышла в финал Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов, который проходит в австралийском городе Мельбурн. Даниил Медведев смог вырвать победу у немецкого спортсмена Александра Зверева в рамках второй игры полуфинала турнира. Матч завершился со счетом 3:6, 6:3, 7:5 в пользу 24-летнего теннисиста из России. Сейчас Медведев занимает четвертое место в рейтинге, а его оппонент - седьмое.

Ранее россиянин Андрей Рублев обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа с результатом 3:6, 6:1, 6:2. Таким образом, после победы Медведева Россия досрочно попала в финал соревнования. В решающей игре спортсмены выступят против команды из Италии.

Напомним, что кубок АТР проходит во второй раз. В первом розыгрыше сборная России дошла только до полуфинала. Там теннисисты уступили будущим победителям турнира сербам. В 2021 году состязание завершится 7 февраля.

Андрей Рублев обыграл японца Ёсихито Нисиоку на Кубке АТР.

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