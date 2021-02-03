Андрей Рублев обыграл японца Ёсихито Нисиоку на Кубке АТР

Сегодня с еще одним японцем на корте сразится Даниил Медведев.

Россиянин Андрей Рублев обыграл японца Ёсихито Нисиоку на первой встрече в игре второго тура группового этапа Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов. Турнир проходит в австралийском городе Мельбурн. По данным СМИ, 23-летний спортсмен вырвал победу у соперника с результатом 6:1, 6:3. В настоящее время он занимает восьмую позицию в рейтинге АТР, а его оппонент - 57-ую строчку списка.

Ранеев полуфинал вышла итальянская сборная. Спортсмены обыграли представителей Австрии и Франции в группе С. Днем 3 февраля немцы победили канадцев в группе А. Сегодня запланирован еще один матч с участием россиянина. На этот раз на корт выйдет Даниил Медведев. Он сыграет с Кэем Нисикори. В случае победы сборная РФ выйдет из группы D в полуфинал соревнования.

Напомним, что накануне россияне обыграли сборную Аргентины с результатом 2-1.

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Видео: YouTube / ATP Cup