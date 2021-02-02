Даниил Медведев победил Диего Шварцмана в стартовом матче Кубка АТР

Российская сборная одержала победу над аргентинцами в первом туре группового этапа.

Даниил Медведев победил Диего Шварцмана в стартовом матче Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов, который проводится в австралийской городе Мельбурн. Ранее еще один россиянин одержал победу над оппонентом из Аргентины. Андрей Рублев обыграл соперника Гвидо Пелью со счетом 6:1, 6:2 в игре первого тура группового этапа.

Даниил Медведев победил Диего Шварцмана с результатом 7:5, 6:3. На данный момент россиянин является четвертой ракеткой мира, а Шварцман - девятой. Следующими соперниками россиян станут японцы. Матчи группы D запланированы на 3 января.

Напомним, что кубок АТР проводится во второй раз. В первом турнире команда из России смогла дойти до полуфинала. Спортсмены уступили в борьбе будущим победителям Кубка - сербам. В 2021 году в соревновании принимают участие 12 сборных. Они разделены по четырем группам. Лучшая команда из каждой группы попадет в полуфинал. Турнир завершится 6 февраля.

"Нью-Йорк Рейнджерс" обыграли "Питтсбург" со счетом 3:1.

Видео: YouTube / Tennis 2021