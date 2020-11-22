Россияне повели в счете в первом матче Кубка АТР против аргентинцев

Сегодня с аргентинцем на теннисном корте встретится Даниил Медведев.

Россияне повели в счете в первом матче Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов против аргентинцев. Турнир проходит в Австралии. По данным местных СМИ, Андрей Рублев смог обыграть соперника Гвидо Пелью в первой встрече матча первого тура группового этапа. Спортсмен смог победить со счетом 6:1, 6:2. В настоящее время 23-летний игрок занимает 8 позицию рейтинга, а его противник - 44-ую.

Стоит отметить, что команда из России ведет в счете с результатом 1-0. Во второй встрече турнира на корт выйдет Даниил Медведев. Его оппонентом станет диего Шварцман. Также в группе D играет японская команда. С ней россияне сыграют 3 января.

Напомним, что ранее сборной Сербии удалось обыграть Канаду в группе А. В группе С лидером становится Италия, которые выступали против австрийцев.

"Нью-Йорк Рейнджерс" обыграли "Питтсбург" со счетом 3:1.

Видео: YT / ATP Cup