Даниил Медведев вывел россиян в полуфинал Кубка АТР

Встреча с японцем завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу россиянина.

Сборная России по теннису вышла в полуфинал Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов. Утром 3 февраля Андрей Рублев обыграл соперника из Японии, а сейчас Даниил Медведев закрепил лидерство РФ в группе D, обыграв Кэя Нисикори. Встречи проводились в рамках второй встречи группового этапа турнира, который проводится в австралийском городе Мельбурн.

Игра на корте завершилась победой 24-летнего россиянина с результатом 6:2, 6:4. На данный момент спортсмен считается четвертой ракеткой мира, а его оппонент - 41-ой. благодаря победе Медведева Россия досрочно вышла из группы в полуфинал соревнования. Ранее россияне одолели соперников из команды Аргентины.

На данный момент новый противник россиян еще не определен.

Андрей Рублев обыграл японца Ёсихито Нисиоку на Кубке АТР.

Видео: YouTube / ATP Cup