  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:30
103
lesjasap
Код вставки плеера

Даниил Медведев вывел россиян в полуфинал Кубка АТР

0 0

Встреча с японцем завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу россиянина.

Сборная России по теннису вышла в полуфинал Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов. Утром 3 февраля Андрей Рублев обыграл соперника из Японии, а сейчас Даниил Медведев закрепил лидерство РФ в группе D, обыграв Кэя Нисикори. Встречи проводились в рамках второй встречи группового этапа турнира, который проводится в австралийском городе Мельбурн.

Игра на корте завершилась победой 24-летнего россиянина с результатом 6:2, 6:4.  На данный момент спортсмен считается четвертой ракеткой мира, а его оппонент - 41-ой. благодаря победе Медведева Россия досрочно вышла из группы в полуфинал соревнования. Ранее россияне одолели соперников из команды Аргентины.

На данный момент новый противник россиян еще не определен.

Андрей Рублев обыграл японца Ёсихито Нисиоку на Кубке АТР.

Видео: YouTube / ATP Cup

Теги: атр, даниил медведев, кубок, кэй нисикори, теннис
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Спорт,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии