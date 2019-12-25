Андрей Рублев вышел во второй круг Australian Open (Открытого чемпионата Австралии), Соревнования является первым в сезоне турнира Большого шлема. В ходе первого этапа российский спортсмен обошел немца Янника Ханфмана. Игра завершилась с результатом 6:3, 6:3, 6:4. В следующий раз теннисист выйдет на корт против бразильца Тьяго Монтейро или словака Андрея Мартина.
На данный момент 23-летний Рублев занимает восьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Его лучший результат на турнирах серии Большого шлема - это выход в четвертьфинал "Ролан Гаррос", а также Открытого чемпионата США. В прошлом сезоне Australian Open он добрался до четвертого круга.
Напомним, что немецкий теннисист Ханфман идет на 102-ом месте в рейтинге ATP.
Светлана Кузнецова одержала победу в первом раунде Australian Open.
Фото: Pixabay.com
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