Россиянин выиграл у немца Янника Ханфмана со счетом 6:3, 6:3, 6:4.

Андрей Рублев вышел во второй круг Australian Open (Открытого чемпионата Австралии), Соревнования является первым в сезоне турнира Большого шлема. В ходе первого этапа российский спортсмен обошел немца Янника Ханфмана. Игра завершилась с результатом 6:3, 6:3, 6:4. В следующий раз теннисист выйдет на корт против бразильца Тьяго Монтейро или словака Андрея Мартина.

На данный момент 23-летний Рублев занимает восьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Его лучший результат на турнирах серии Большого шлема - это выход в четвертьфинал "Ролан Гаррос", а также Открытого чемпионата США. В прошлом сезоне Australian Open он добрался до четвертого круга.

Напомним, что немецкий теннисист Ханфман идет на 102-ом месте в рейтинге ATP.

Светлана Кузнецова одержала победу в первом раунде Australian Open.

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