Светлана Кузнецова одержала победу в первом раунде Australian Open

Российская теннисистка выйдет на корт против Белинды Бенич.

Светлана Кузнецова одержала победу в первом раунде турнира Большого шлема Australian Open (Открытого чемпионата Австралии). Российская теннисистка обыграла соперницу Барбору Стрыцову из Чехии. Игра завершилась с результатом 6:2, 6:2.

В настоящее время 35-летняя россиянка занимает 37-ую позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации. Ее оппонентка Стрыцова - ниже на одну позицию. Светлана Кузнецова еще ни разу не проходила в турнире дальше четвертьфинала. В 2020 году она уступила во втором раунде. В следующий раз спортсменка выйдет на корт со швейцаркой Белиндой Бенич, которая является 12-ой ракеткой мира.

Напомним, что 34-летняя чешка Стрыцова является полуфиналисткой Уимблдона 2019 года. В Австралии ее лучший результат - четвертый раунд в Большом шлеме.

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