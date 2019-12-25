Российский теннисист Хачанов проиграл Синнеру в полуфинале Great Ocean Road Open

Спортсмен не смог одолеть 19-летнего итальянца Янника Синнера.

Российский теннисист Карен Хачанов проиграл в полуфинале турнира Great Ocean Road Open, который проходит в австралийском городе Мельбурн. С результатом 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:4) его обошел 19-летний итальянец Янник Синнер в матче Ассоциации теннисистов-профессионалов. Призовой фонд турнира составляет 382 тысячи долларов.

Известно, что в финальном соревновании итальянский спортсмен выступит против своего соотечественника Стефано Травалья. В настоящее время Хачинов занимает 20 строчку рейтинга АТР. На его счету зафиксированы четыре победы в рамках данной ассоциации. Синнер расположился на 36 месте.

Напомним, что первый в сезоне турнир серии Большого шлема пройдет с 8 по 21 февраля. В первом круге россиянин сыграет с австралийцем Александаром Вукичем, который получил специальное приглашение на турнир.

Сборная России по теннису вышла в финал Кубка АТР.

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