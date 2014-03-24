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Рублев вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису
Сегодня, 8:14
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lesjasap

Рублев вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису

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Он выступит против испанца Фелисиано Лопеса.

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису  (Australian Open). Во втором этапе он обыграл на корте Тьягу Монтейру с результатом 6:4, 6:4, 7:6 (10:8). В следующий раз спортсмен выступит против испанца Фелисиано Лопеса.

В настоящее время 23-летний Рублев занимает восьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. В  рамках серии турнира Большого шлема его лучшим результатом считается выход в четвертьфинал "Ролан Гаррос" в прошлом году, а также Открытого чемпионата США в 2017 и 2020 годах. На прошлогоднем Australian Open он смог добраться до четвертого круга.

Напомним, что Australian Open завершится 21 февраля. Действующим чемпионом состязания является первая ракетка мира Новак Джокович из Сербии. 

Даниил Медведев победил в матче первого круга Australian Open.

Фото: Pixabay.com

Теги: australian open, австралия, андрей рублев, теннис, турнир большого шлема
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Спорт,

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