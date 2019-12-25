Россиянин одолел Александра Вукича из Австралии.

Карен Хачанов пробился во второй круг Australian Open. Это соревнования является первым в рамках серии Большого шлема. Российский спортсмен сумел обыграть австралийца Александра Вукича. Встреча в рамках первого тура завершилась со счетом 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (7:2), 6:4 в пользу 24-летнего теннисиста из РФ. В следующем этапе Хачанов выступит против победителя матча между литовцем Ричардасом Беранкисом или индийцем Сумитом Нагалом.

В настоящее время Карен Хачанов располагается на 20-ом месте рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов. Ранее на турнирах Большого шлема он добирался до четвертьфинала. В соревнованиях в 2019 и 2020 годах он сумел дойти до третьего круга.

Оппонент россиянина 24-летний Вукич занимает 196-е место в мировой классификации. Ему ни разу не удавалось пройти первый круг на турнирах серии Большого шлема.

"Атлетико" впервые за девять матчей не смог победить в чемпионате Испании.

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