Российские скелетонисты завоевали бронзу на чемпионате мира

Елена Никитина и Александр Третьяков выиграли бронзу в Германии.

Российские скелетонисты Елена Никитина и Александр Третьяков завоевали бронзу на чемпионате мира. Соревнования проходят в немецком городе Альтенберг. Известно, что спортсмены принимали участие в смешанной гонке команд. Лидерами признаны представители Германии Тина Херман и Кристофер Гротхер. На второй позиции расположились их соотечественники Жаклин Лёллинг и Александр Гасснер.

Напомним, что смешанная командная гонка в рамках чемпионата мира проводится второй год подряд. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены не могут выступать под национальным флагом. В случае их победы также не прозвучит российский гимн. такие ограничения наложены до 16 декабря 2022 года. Они касаются ЧМ и Олимпиад.

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