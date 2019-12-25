Скелетонистка Никитина завоевала бронзу на чемпионате мира в Германии

Россиянка стала третьей на международном соревновании, уступив двум немкам.

Российская скелетонистка Елена Никитина завоевала бронзу на чемпионате мира в Германии. Состязания проводились в немецком городе Альтенберге. Лидером среди женщин признана немка Тина Херман. Второе место получила ее соотечественница Жаклин Лёллинг.

Из-за санкций, которые ввело Всемирное антидопинговое агентство, все спортсмены из РФ до 16 декабря 2022 года на чемпионатах мира и Олимпиадах обязаны выступать под нейтральным флагом и без национального гимна. Российские представители выбрали флаг с Логотипом Федерации бобслея России и названием Bobsleigh Federation of Russia или BFR.

Напомним, что чемпионат мира по бобслею и скелетону в Германии завершится 14 февраля.

Даниил Медведев в день рождения вышел в третий круг Australian Open.

Фото: Pixabay.com