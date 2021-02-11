Россиянин обыграл испанца Роберто Карбальес-Баэну.

Российский теннисист Даниил Медведев в день рождения вышел в третий круг Australian Open. В рамках второго этапа Открытого чемпионата Австралии он обыграл на корте противника Роберто Карбальес-Баэну из Испании. Игра первого в текущем сезоне турнира серии Большого шлема завершилась со счетом 6:2, 7:5, 6:1. Теперь 25-летний спортсмен из РФ будет выступать против серба Филипа Краиновича.

Напомним, что в настоящее время Медведев находится на четвертой позиции рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов. Под эгидой АТР он завоевал десять титулов. Лучшими результатами в рамках Большого шлема теннисист получил в 2019 году, когда смог выйти в финал Открытого чемпионата США. В 2020 году на Australian Open он дошел только до четвертого круга.

Рублев вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Видео: YouTube / Auto Dz