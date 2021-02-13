Россиянин обыграл на корте серба Филипа Крайиновича.

Теннисист Даниил Медведев вышел в четвертый круг Australian Open (Открытого чемпионата Австралии). На корте в рамках третьего круга он обыграл противника из Сербии Филипа Крайиновича. Игра закончилась со счетом 6:3, 6:3, 4:6, 3:6, 6:0. Во время встречи 25-летний россиянин брал тайм-аут по медицинским причинам. В следующий раз он выступит против американца Маккензи Макдональда.

Напомним, что в настоящее время Даниил Медведев находится на четвертом месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Под эгидой АТР он завоевал девять титулов. Лучшим результатом спортсмена в турнирах серии Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата США в 2019 году. В 2020 году он победил в Итоговом турнире АТР. Еще в прошлом году он начал победную серию, которая длится уже 17 матчей.

Скелетонистка Никитина завоевала бронзу на чемпионате мира в Германии.

Видео: YT / AO Tennis II