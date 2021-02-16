Россиянин Карацев вышел в полуфинал Australian Open

Теннисист выиграл у болгарина Григора Димитрова.

Аслан Карацев вышел в полуфинал Australian Open (Открытого чемпионата Австралии). В рамках четвертьфинала теннисист обыграл на корте представителя Болгарии Григора Димитрова. Игра завершилась с результатом 2:6, 6:4, 6:1, 6:2 в пользу 27-летнего спортсмена из России.

Известно, что в конце второго сета Димитров получил травму. Перед начало четвертого сета ему пришлось взять медицинский тайм-аут. В полуфинале россиянин выступит против победителем прошлого турнира в Австралии Новака Джоковича из Сербии или Александра Зверева из Германии.

Напомним, что Аслан Карацев первые играет в основной сетки турнира серии Большого шлема. Ранее россиянин не мог пройти квалификацию. Он занимает 114 место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, а его оппонент Димитров - 21 позицию в списке АТР.

Касаткина обыграла Павлюченкову и вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Мельбурне.

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