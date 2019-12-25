Осака обыграла Серену Уильямс и вышла в финал Australian Open

Игра закончилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу японки.

Спортсменка Наоми Осака обыграла американку Серену Уильямс и вышла в финал Australian Open (Открытого чемпионата Австралии). Игра завершилась с результатом 6:3, 6:4 в пользу 23-летней японки. В финальном матче она выйдет на корт против победительницы игры между американкой Дженнифер Брэди и чешкой Каролиной Муховой.

В настоящее время Осака находится на третьем месте в списке Женской теннисной ассоциации (WTA). Японка выиграла Australian Open в 2019 году. Серена Уильямс располагается на 11 позиции рейтинга. Американка побеждала в турнирах серии Большого шлема 23 раза.

Дарья Касаткина впервые за два с половиной года вышла в финал теннисного турнира WTA.

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