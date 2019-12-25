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Серена Уильямс победила вторую ракетку мира на Australian Open
Сегодня, 12:54
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lesjasap

Серена Уильямс победила вторую ракетку мира на Australian Open

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Американская теннисистка вышла в полуфинал турнира.

Теннисистка Серена Уильямс победила вторую ракетку мира румынку Симону Халеп и вышла в полуфинал Australian Open (Открытого чемпионата Австралии). Теперь американская спортсменка будет выступать в полуфинале первого в текущем сезоне турнира серии Большого шлема.

Известно, что игра завершилась с результатом 6:3, 6:3 в пользу 39-летней Уильямс. В настоящее время американка находится на 11-ом месте рейтинга Женской теннисной ассоциации, а ее 29-летняя оппонентка - на второй позиции. В полуфинале Серена сыграет на корте с третьей ракеткой мира Наоми Осакой из Японии.

Напомним, что Серена Уильямс побеждала на турнирах серии Большого шлема 23 раза: семь - на Australian Open, три - на Roland Garros, семь - на Уимблдоне, шесть - на US Open. Халеп выиграла только дважды - в 2018 году Открытый чемпионат Франции и в 2019 году Уимблдон. В чемпионате Австралии ее лучшим результатом стал проход в финал в 2018 году.

Россиянин Карацев вышел в полуфинал Australian Open.

Фото: Pixabay.com

Теги: australian open, серена уильямс, теннис, турнир большого шлема
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Спорт,

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