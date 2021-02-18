Дарья Касаткина впервые за два с половиной года вышла в финал теннисного турнира WTA

Россиянка обыграла на корте в Мельбурне Даниэль Роуз Коллинс.

Россиянка Дарья Касаткина впервые за два с половиной года вышла в финал турнира Женской теннисной ассоциации в Мельбурне. В полуфинале она обыграла американку Даниэль Роуз Коллинс. Игра завершилась с результатом 6:2, 6:7, 6:1 в пользу 23-летней спортсменки из РФ.

На данный момент известно, что в финале соревнования россиянка выступит против чешки Марии Боузковой или канадкой Бянки Андрееску.

Напомним, что в октябре 2018 года Дарья Касаткина играла в решающем матче на Кубке Кремля. Тогда она стала победителем турнира, обыграв теннисистку из Туниса Унс Джабир. В настоящий момент Касаткина находится на 75-ой позиции рейтинга WTA. Она дважды доходила до четвертьфинала турниров серии Большого шлема.

Медведев обыграл Рублева и вышел в полуфинал Australian Open.

Видео: YT / GRAVIA