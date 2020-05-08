Шесть человек стали жертвами крушения военного самолета в Нигерии

Трагедия произошла около аэропорта вАбуджи.

Шесть человек стали жертвами крушения турбовинтового двухмоторного военного самолета в Нигерии. Об этом заявили представители Военно-воздушных сил страны в собственном Twitter-аккаунте. Инцидент произошел 21 февраля около аэропорта столицы Абуджи.

Настоящим подтверждаем, что самолет ВВС Нигерии Beechcraft KingAir B350i потерпел крушение, возвращаясь в аэропорт Абуджи после сообщений об отказе двигателя в ходе полета в Минну (штат Нигер). пост ВВС Нигерии

Чиновники уточнили, что на борту находились семеро человек. Все военнослужащие погибли. Глава штаба ВВС дал указание подчиненным немедленно начать расследование причин трагедии. Ранее местные СМИ заявили, что пилот самолета смог отвести воздушное судно от жилых кварталов, но затем оно все равно упало в поле и загорелось. Министр авиации Хади Сирика заявил, что у упавшего самолета отказал один из двигателей.

У берегов Нигерии атаковали судно-контейнеровоз под флагом Сингапура.

Фото и видео: YouTube/Yakubu Binuyaminu

