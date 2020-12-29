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У берегов Нигерии атаковали судно-контейнеровоз под флагом Сингапура
Сегодня, 9:57
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lesjasap

У берегов Нигерии атаковали судно-контейнеровоз под флагом Сингапура

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Информации о гражданстве экипажа Maersk Cardiff нет.

У берегов Нигерии атаковали контейнеровоз, следовавший в море под флагом Сингапура. Инцидент произошел предположительно дважды: вечером 13 января и ночью 14 января. Об этом сообщили специалисты мониторингового портала Maritime Bulletin. Они уточнили, что речь идет о судне Maersk Cardiff.

Известно, что нападение совершено в юго-западном направлении от порта Порт-Харкорт. Эксперты полагают, что во время второй атаки захватчики могли высадиться на борт пострадавшего судна. Мониторинговые ресурсы отметили, что Maersk Cardiff направляется из города Тема в Гане в неизвестный пункт назначения. Сведений о гражданстве экипажа контейнеровоза нет.

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Фото: Pixabay.com
 

Теги: maersk cardiff, нигерия, пираты, порт-харкорт, сингапур
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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