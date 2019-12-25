Российская студентка подхватила стафилококк в Сингапуре

Бактерия могла попасть в кровь через небольшое повреждение кожи, возникшее на фоне легкой экземы.

Студентку из Приморья сразила тяжелая стафилококковая инфекция и попала в реанимацию в Сингапуре. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Девушка завершила учебу и готовилась к поездке домой, когда у нее резко поднялась температура. С симптомами сильного недомогания россиянку госпитализировали, в местной клиники у нее диагностировали инфекционный эндокардит — опаснейшее воспаление клапанов сердца, вызванное золотистым стафилококком.

После обследования выяснилось, что опасная бактерия проникла в кровоток через микротрещину на коже, образовавшуюся из-за легкой экземы. Инфекция спровоцировала развитие абсцесса сердца и вызвала микроинфаркты головного мозга. После интенсивной терапии врачам смогли вернуть ее к жизни.

В настоящее время пострадавшей требуется сложная операция на открытом сердце, стоимость которой составляет около 10 млн рублей. Поэтому родственники девушки объявили сбор средств.

Ранее в России зафиксировали случай мелиоидоза у туристки, которая приехала из Таиланда.

Фото: Magnific