Роспотребнадзор выявил случай мелиоидоза у туристки из Таиланда

Состояние женщины оценивается как тяжелое.

В России зафиксировали завозной случай мелиоидоза у туристки, отдыхавшей в Таиланде. Во время отдыха россиянка посещала ферму слонов, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что женщина во время поездки на Таиланд участвовала в различных экскурсиях. Предположительно, что именно там произошло инфицирование, которое повлекло за собой серьезные последствия для организма россиянки.

В настоящее время пациентку госпитализировали, ее состояние оценивается как тяжелое. Она находится под наблюдением врачей.

В России используют эффективную методику, которая помогает своевременно обнаружить возбудителя заболевания. Это дает шанс быстрее начать лечение при выявлении опасных симптомов.

Мелиоидоз представляет собой тяжелое инфекционное заболевание, его возбудителем является бактерия Burkholderia pseudomallei. Болезнь может сопровождаться сепсисом и образованием абсцессов в органах.

Ранее мы сообщали, что пышку кори выявили в одно из школ Петербурга.

Фото: Piter.TV